Мэй позволит парламенту проголосовать за отсрочку "Брексита"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что позволит британскому парламенту проголосовать за продление сроков выхода из Европейского Союза, если депутаты не поддержат другие предложения.

Как сообщает BBC, 12 марта состоится новое голосование за соглашение о выходе из ЕС, которое было согласовано Мэй с Брюсселем.

Если парламент снова его отвергнет, на следующий день, 13 марта, депутаты будут голосовать за "жесткий Брексит" без договора.

Если и это голосование будет неудачным, то 14 марта британскому парламенту будет предложено обратиться к ЕС с просьбой продлить процесс выхода. Премьер-министр подчеркнула, что эта отсрочка должна быть краткосрочной и разовой.

"Чтобы было понятно: я не хочу продления Статьи 50. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы договориться о сделке и выйти 29 марта. Продление срока до конца июня будет означать, что Великобритания примет участие в выборах в Европейский парламент. Что мы скажем этим тем 17 млн человек, которые проголосовали за выход из ЕС почти три года назад?" - заявила Мэй.

Британский премьер сказала, что отсрочка не снимет вероятность "жесткого Брексита" с повестки дня. "Единственная возможность для этого - это отменить Статью 50, чего я делать не буду, или договориться о сделке", - заявила Мэй.

Напомним, что Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, после чего начнется 21-месячный переходный период. Однако в Брюсселе заявили, что разрешат отложить "Брексит", если Лондон попросит об этом.