США ввели санкции против четырех связанных с Мадуро губернаторов

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые санкции против чиновников из окружения главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В связи с "коррупцией и воспрепятствованием доставке жизненно важной гуманитарной помощи" в черный список включены губернаторы венесуэльских штатов Сулия, Апуре, Варгас и Карабобо.

Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщило министерство финансов США, передает DW.

Вашингтон заморозил все их активы на территории США, а также запретил американским гражданам заключать с ними любые сделки.

Вице-президент США Майк Пенс на встрече Группы Лимы в Боготе в тот же день отметил, что губернаторы несут ответственность за произошедшие два дня назад столкновения военных с активистами на границе с Колумбией. По его словам, они блокировали поставки гуманитарной помощи и подавляли мирные демонстрации.

Одновременно Пенс сообщил, что в ближайшие дни США введут новые, еще более жесткие санкции в отношении венесуэльского руководства. Они затронут финансовый сектор страны.

Насильственное предотвращение режимом Мадуро гуманитарных поставок еще более укрепило решимость администрации США оказывать содействие провозгласившему себя временным президентом Венесуэлы Хуану Гуайдо, отметил Пенс. Вашингтон "на сто процентов" поддерживает Гуайдо, подчеркнул он.

В выходные, 23 и 24 февраля, противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось. Глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. В результате столкновения венесуэльских военных с активистами на границе с Колумбией в субботу погибли не менее четырех человек, более 300 получили ранения.