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Президент Польши назначил дату выборов в Европарламент

Дату голосования назначают не позднее чем за 90 дней до выборов.

Президент Польши назначил дату выборов в Европарламент
Фото: EPA/UPG

Президент Польши Анджей Дуда подписал постановление о назначении выборов в Европарламент в стране на 26 мая 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт главы Польши.

Согласно избирательному кодексу, выборы в Европарламент назначает президент Польши не позднее чем за 90 дней до дня выборов.

Очередные выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая 2019 года в 27 странах ЕС (без Великобритании), по результатам которых граждане изберут 705 депутатов.

В случае, если до 2 июля 2019 года Великобритания не выйдет из Европейского союза (Brexit), стране необходимо будет выбрать своих представителей в следующем Европейском парламенте.

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