Moody's заявило об осязаемом риске силовой смены режима в России

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service выпустило объемный доклад о российской экономике, в котором указан риск силовой смены режима.

"Неорганизованная смена режима - отдаленный, но осязаемый внутриполитический риск", - цитирует этот прогноз агентство РБК.

Эксперты агентства отмечают, что, хотя президент РФ Владимир Путин не обязательно покинет политическую сцену в 2024 году после очередных выборов, "его доминирование в российской политике на протяжении более двух десятилетий осложнит переход к новому политическому руководству".

Социологические опросы показывают, что большинство россиян поддерживают лично фигуру Путина, но их одобрение не распространяется на всю политическую систему, отмечает Moody’s. Россияне недовольны действующей политической системой: на это указывают итоги последних региональных выборов, где даже ставленникам президента было тяжело мобилизовать электорат.

Однако риск силовой смены режим - отдаленный. В ближайшем будущем России больше повредят стагнация из-за доминирования государства в экономике и новые санкции США.

Напомним, Путин был президентом России два срока в 2000-2008 годах, а затем на четыре года занял пост премьер-министра. В 2008 году Госдума приняла поправку к Конституции об увеличении президентского срока с четырех до шести лет. В 2012 году Путин пошел на третий, уже шестилетний, срок. В 2018 году он снова выиграл выборы. Его второй шестилетний срок завершится в 2024 году.