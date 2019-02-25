На выборах в Молдове лидирует пропрезидентская партия

По итогам обработки более 98% бюллетеней партия Игоря Додона набирает более 31,3% голосов.

На парламентских выборах в Молдове, которые прошли в воскресенье, 24 февраля, лидирует пропрезидентская Партия социалистов.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам обработки более 98% бюллетеней партия Игоря Додона набирает более 31,3% голосов. На втором месте - проевропейский блок ACUM (26,2%), объединяющий партии "Действие и солидарность" под руководством Майи Санду и "Достоинство и правда" во главе с Адрианом Нэстасе. За ними идет правящая Демократическая партия Молдовы (24%).

По предварительным данным, в парламент также проходит партия Илана Шора (8,5%). Остальные партии не преодолевают 6-процентный барьер. Явка на выборах составила 49,2%.

Напомним, в день голосования спикер парламента Молдовы Андриан Канду обвинил Россию во вмешательстве в выборы.