Во время авиасалона Aero India в индийском Бангалоре в воскресенье, 24 февраля, на общественной парковке загорелись не менее 300 автомобилей, передает DW.

Фото: timesofindia.indiatimes.com На парковке в Индии сгорели около 300 автомобилей

Как сообщил глава пожарной охраны Бангалора, города на юге Индии, огонь быстро распространился из-за сухой травы и сильного ветра. При этом, по данным местных служб, пострадавших в результате инцидента нет.

Министерство обороны Индии, являющееся организатором Aero India, распорядилось провести расследование причин произошедшего. Как сообщил индийский телеканал NDTV, огонь могла спровоцировать тлеющая сигарета.

На территории неподалеку от авиабазы Йелаханка были размещены приблизительно 100 самолетов. В связи с пожаром работа авиасалона была временно прекращена.

Это не первый инцидент на авиасалоне. В минувший вторник во время репетиций перед Aero India, в небе столкнулись два военных самолета. В результате происшествия один пилот погиб, еще двое получили ранения.

Напомним, в мае в результате пожара на Столичном шоссе в Киеве сгорели более 50 автомобилей.