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Русский экзархат в Европе отказался от самороспуска

Ранее такое решение принял Синод в Стамбуле.

Русский экзархат в Европе отказался от самороспуска
Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю
Фото: EPA/UPG

Генеральная ассамблея клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе на внеочередном собрании подавляющим большинством голосов отказалась от самороспуска, на котором настаивает Константинопольский патриархат. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на французские СМИ.

"На ассамблее, прошедшей 23 февраля в Париже, из 206 участников голосования 191 высказался против роспуска экзархата и лишь 15 - "за", - говорится в сообщении.

Предполагается, что свою дальнейшую судьбу, а именно вопрос канонического подчинения после фактического ухода от Константинополя, экзархат определит в ближайшие три месяца и утвердит на генеральной ассамблее в июне.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.

В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя. В конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев.

Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

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