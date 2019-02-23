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Вице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИ

Финансирование предполагалось замаскировать под коммерческое соглашение по поставкам дизтоплива.

Вице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИ
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини на Красной площади в Москве
Фото: politeka.net

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини вел в Москве переговоры с представителями российской власти о выделении его крайне-правой партии "Лига" трех миллионов евро на кампанию по выборам в Европейский парламент.

Об этом говорится в расследовании итальянского журнала L'Espresso, передает Радио Свобода.

Утверждается, что финансирование "Лиги" предполагалось замаскировать под коммерческое соглашение по поставкам дизельного топлива. При этом авторы статьи заявляют, что не знают, было в конце концов заключено соглашение и выделены деньги.

Статья, полный вариант которой будет опубликован 24 февраля, является частью более широкого расследования, посвященного "черным" схемам финансирования "Лиги".

В расследовании не указано, какие именно компании должны были заключить между собой соглашение о продаже топлива. В то же время газета La Stampa в своем сообщении о расследовании написала, что речь идет о российской компании "Роснефть" и итальянском концерне Eni.

Российская госкорпорация "Роснефть" 22 февраля заявила, что информация La Stampa "полностью не соответствует действительности, является ложью, имеющей целью нанесения вреда деловой репутации", и пригрозила подать в суд.

Представитель "Лиги", комментируя публикацию, заявил британскому изданию The Telegraph: "Мы не комментируем научной фантастики и фантазий".

Сальвини неоднократно выступал с положительными оценками политики российского президента Владимира Путина, высказывался за отмену санкций, введенных ЕС против России, а также надевал футболку с изображением Путина. С прошлого года Сальвини занимает должность министра внутренних дел и вице-премьера в коалиционном итальянском правительстве.

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