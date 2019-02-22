Россия за два дня до выборов в Молдове обвинила лидера местной Демпартии в отмывании денег

Российская полиция подозревает молдавского миллиардера и лидера правящей Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка в незаконном выводе из России 37 млрд рублей (более 0,5 млрд долларов по нынешнему курсу).

"Граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон", - говорится на сайте МВД РФ.

По версии следствия, подозреваемые в 2013-2014 годах по фиктивным документам продавали валюту со своих счетов в России иностранным клиентам, а те получали эти суммы в рублях по решениям молдавских судов, которые в МВД считают "подложными".

Плахотнюк в 2017 году был заочно арестован в России по решению Басманного суда Москвы. Молдавского бизнесмена и политика тогда обвинили в покушении на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (статья 30 и часть вторая статьи 105 УК РФ). Плахотнюка объявили в международный розыск.

Платон находится за решеткой в Молдове. В 2017 году суд в Кишиневе приговорил его к 18 годам тюрьмы за мошенничество в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. 190 и 243 Уголовного кодекса Молдовы).