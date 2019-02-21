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В лесбийской семье премьера Сербии родился ребенок

43-летняя Ана Брнабич заняла кресло премьера в июне 2017 года.

В лесбийской семье премьера Сербии родился ребенок
Ана Брнабич
Фото: ebritic.com

У премьер-министра Сербии Аны Брнабич и ее партнерши Милицы Джурич, состоящих в неофициальном однополом браке, родился сын, передает ВВС.

Мать и ребенок, которому дали имя Игор, чувствуют себя хорошо.

Милица Джурич, врач по профессии, забеременела путем искусственного оплодотворения.

Сербия - единственная балканская страна, где правительство возглавляет открытая лесбиянка.

43-летняя Ана Брнабич заняла кресло премьера в июне 2017 года, став в своей стране первой женщиной на этом посту.

В 2018 году Брнабич приняла участие в гей-параде в Белграде, несмотря на критику представителей ЛГБТ-сообщества, которые заявили, что права ЛГБТ в стране не получили значительного прогресса за время, пока Брнабич находится на посту премьера.

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