Комитет постпредов стран ЕС одобрил компромисс по "Северному потоку-2"

Поправки к европейской газовой директиве должны быть проголосованы сначала в Европарламенте, а затем - в Совете.

Комитет постоянных представителей государств Евросоюза (Coreper) одобрил ранее согласованные румынским председательством Совета ЕС и Европейским парламентом поправки к европейской газовой директиве.

Об этом сообщил дипломатический источник в институтах ЕС, передает Интерфакс-Украина.

"Coreper только что одобрил компромисс между румынским председательством и Европейским парламентом по газовой директиве", - сказал собеседник агентства вечером в среду.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper 1) обсуждал предварительно согласованные румынским председательством Совета ЕС и Европарламентом поправки к европейской газовой директиве.

"Пересмотр газовой директивы: анализ окончательного компромиссного текста ввиду соглашения", - так назывался вопрос в повестке Coreper 1 (версия комитета, состоящая из заместителей постпредов).

Ранее сообщалось, что 13 февраля румынское председательство Совета ЕС и Европейский парламент пришли к временному соглашению по изменениям в газовой директиве.

"Что касается следующих этапов, теперь, после одобрения компромисса, текст будет переводиться на языки государств-членов ЕС и контролироваться юристами-лингвистами. Когда окончательный текст будет получен, состоится голосование сначала в Европейском парламенте, а затем - в Совете", - объяснил источник.

В связи со строительством газопровода Еврокомиссия еще в 2017 году предложила внести изменения в европейскую Газовую директиву. Согласно предложению Брюсселя, на газопроводы из третьих стран в ЕС должны распространяться те же правила, что и на трубопроводы внутри ЕС. Одно из них: поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам.

Германия хотела предотвратить принятие этих поправок. В итоге правительство ФРГ после спора с Францией достигло компромиссного решения, согласно которому новые правила будут распространяться и на "Северный поток-2", однако Германия получает право делать из них исключения.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает в защиту проекта, отмечая, что он не поставит Германию или Европу в зависимость от Москвы и не лишит Украину роли транзитера российского газа. В то же время ряд европейских стран, в частности, Польша, Украина, страны Балтии, а также США подвергают проект критике, считая, что он угрожает энергетической безопасности Европы.