​Российская телеведущая написала, что Путин взял курс на идеологию нацистов, но потом удалила свой пост

Сегодня президент РФ выступил перед Федеральным собранием с ежегодной речью.

В среду, 20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил перед Федеральным собранием с ежегодной речью.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Официальную стенограмму можно прочесть на сайте Кремля.

Послание началось с риторической части, в которой Путин заявил о необходимости реализации национальных проектов. "Мы не должны повторять ошибок предыдущих десятилетий и ждать пришествия коммунизма!", - сказал он.

Путин также заявил, что у России сейчас очень много денег. По его словам, резервы страны "полностью покрывают внешний долг".

"Наши граждане заработали миллионы, которыми мы должны распорядиться так, чтобы обеспечить благополучие страны", - сказал президент РФ.

Под аплодисменты зала он долго перечислял новые льготы и пособия, запланированные для многодетных семей. В частности, с 1 января 2020 года предлагается поднять выплаты на ребенка до двух прожиточных минимумов и увеличить пособия для детей-инвалидов с 5500 до 10 тыс. рублей. Семьи с детьми будут платить меньше налогов и смогут получать ипотеку по льготным ставкам, а многодетным семьям погасят часть ипотечных долгов за счет бюджета.

В следующей части послания Путин пожалел предпринимателей, которых в последние годы "слишком часто стали сажать".

"Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, а если на кого-то завели дело, нельзя привлекать заодно и всех сотрудников компании как группу лиц по предварительному сговору! Давайте не будем без повода и продлевать им сроки содержания в СИЗО – например, просто потому, что следователь, который должен был вызывать человека на допрос, ушел в отпуск", - предложил Путин.

Российская телеведущая Тина Канделаки, комментируя заявления Путина, назвала его "национал-социалистическим", но позже журналистка удалила свой пост из соцсетей.

Спустя час Канделаки извинилась перед подписчиками и объяснила, что имела в виду социализм.

Напомним, президент РФ Путин заявил о готовности Москвы нацелить ракеты на США в случае угрозы.