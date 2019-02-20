47-летний полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию
47-летний полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию
Зайцева в суде признала свою вину и заявила о раскаянии
Зайцева в суде признала свою вину и заявила о раскаянии
​Путин заявил о готовности нацелить ракеты на США
​Путин заявил о готовности нацелить ракеты на США
​Кіпрський годинник. Про рішення Кіпрської Церкви щодо України
​Кіпрський годинник. Про рішення Кіпрської Церкви щодо України
Командование ВВС не подтвердило полет бомбардировщика над Донбассом (обновлено)
Командование ВВС не подтвердило полет бомбардировщика над Донбассом (обновлено)
​СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
​СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
РФ включила Украину в тройку максимально вредящих ей стран
РФ включила Украину в тройку максимально вредящих ей стран
Татьяна Слипачук: "Вмешательство в выборы может быть и через неподконтрольную Украине территорию"
Татьяна Слипачук: "Вмешательство в выборы может быть и через неподконтрольную Украине территорию"
«Кремль обречён». В парламенте обсудили пять лет войны с Россией
«Кремль обречён». В парламенте обсудили пять лет войны с Россией
ГлавнаяМир

Сыну президента Азербайджана на девятилетие подарили земучасток в Подмосковье

Сегодня участок такой же площади в "Садах Майендорф" оценивают в $35 млн.

Сыну президента Азербайджана на девятилетие подарили земучасток в Подмосковье
Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев-младший.
Фото: ТАСС

Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар в девятилетнем возрасте стал владельцем особняка в престижном закрытом поселке на Рублево-Успенском шоссе "Сады Майендорф".

Об этом сообщает сайт "Проект".

Согласно расследованию журналистов, площадь участка Алиева-младшего - более 7 тыс. квадратных метров, а площадь дома - 1,6 тыс. квадратных метров. Участок был сначала оформлен на тестя азербайджанского президента Арифа Пашаева, но через год после покупки он подарил его девятилетнему Гейдару.

Договор дарения был оформлен в 2007 году, поэтому журналистам  не удалось установить точную стоимость участка на то время.

Сегодня участок такой же площади в "Садах Майендорф" продается за 2,3 миллиарда рублей (около $35 млн).

В "Садах Майендорф" также есть дом, который принадлежит старшей дочери президента Алиева Лейле. Она стала владелицей участка площадью 7,7 тыс. квадратных метров в 20 лет.

Напомним, в 2017 году президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу первым вице-президентом страны.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также