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Юнкер призвал исключить партию Орбана из ЕНП

Политики обменялись громкими и необычайно резкими заявлениями.

Юнкер призвал исключить партию Орбана из ЕНП
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Фото: EPA/UPG

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал исключить партию венгерского премьера Виктора Орбана из рядов Европейской народной партии. Об этом сообщает Reuters.

Юнкер сравнил Орбана с лидером французских правых сил Марин Ле Пен. Заявление прозвучало после того, как венгерское правительство выступило с обвинениями в адрес Юнкера о том, что он и меценат Джордж Сорос "стремятся наводнить Венгрию мигрантами".

"Против лжи мало что можно сделать", - заявил Юнкер и добавил, что Манфред Вебер, главный кандидат на должность главы Еврокомиссии от Европейской народной партии на предстоящих выборах, наверняка задаст себе вопрос, нужен ли ему этот голос в ЕНП.

Reuters отмечает, что партия Орбана "Фидес" (Fidesz) имеет большую делегацию в Европарламенте и ее исключение может подорвать доминирующее положение правоцентристского парламента в Страсбурге. Несмотря на это Юнкер призывает исключить партию из ЕНП.

Напомним, ранее представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что правительство Венгрии распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора".

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