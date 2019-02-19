Twitter c марта будет размещать политическую рекламу только от верифицированных аккаунтов

Заявки на верификацию рекомендуют подавать уже сейчас.

Соцсеть Twitter изменила свою политику в отношении политической рекламы и прозрачности на территорию всех стран-членов ЕС, Индии и Австралии. Об этом говорится в блоге соцсети.

Новые правила начнут действовать с 11 марта. С этого дня размещать политическую рекламу в "Твиттере" смогут только проверенные рекламодатели. Соцсеть призвала всех, кто планирует размещение рекламы, уже сейчас подавать заявки на верификацию аккаунтов.

В соцсети также добавили, что и дальше продолжат вводить новые правила политической рекламы и на других основных рынках в течение 2019 года.

Напомним, более жесткие правила относительно политической рекламы в этом году вводит и "Фейсбук". Согласно новым правилам, в странах, где в этом году предстоят крупные выборы, запрещено размещение политической рекламы из-за границы.