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Российские экспортеры потеряли более $6 млрд из-за санкций

Лидером по числу ограничительных мер в отношении РФ является Европейский Союз.

Российские экспортеры потеряли более $6 млрд из-за санкций
Фото: kp.ua

Из-за экономических санкций российские экспортеры потеряли 6,3 млрд долларов США, сообщает Интерфакс со ссылкой на доклад Министерства экономического развития России.

Лидером по числу ограничительных мер в отношении продукции из РФ является Европейский Союз - он ввел их 25. На втором месте Украина (22), дальше следуют Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12), США (9) и Австралия (6).

Максимальный ущерб для российских экспортеров приходится на ограничения в ЕС (свыше $2,4 млрд), в США (свыше $1,1 млрд), на Украине ($775 млн), в Турции ($713 млн).

Больше всего от ограничений страдает металлургическая промышленность - ущерб для нее оценивается почти в $4 млрд. Для предприятий сельскохозяйственной промышленности ущерб оценивается в $1,1 млрд, для химической - в $641 млн, для автомобильной - в $306 млн.

Всего в отношении российских товаров по состоянию на конец 2018 года 62 страны применяют 159 ограничительных мер.Ранее сообщалось, что Россия вынуждена отложить серийное производства пассажирского самолета МС-21 из-за американских санкций.

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