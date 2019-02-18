Аэропортные войны

Между Украиной и Израилем обострилась и стала публичной проблема чрезмерного досмотра граждан на границе в аэропортах. Израильтяне давно жалуются на украинцев, которые под видом туристов на самом деле едут нелегально работать, а украинские пограничники заметили рост количества недобросовестных туристов из Израиля. Пользу из этого инцидента извлекли, как обычно, политики.

Фото: kbp.ua

В аэропорту Борисполя при прилете из Израиля в пятницу, 15 февраля, были остановлены, а затем не допущены на территорию Украины 35 израильских туристов и 26 членов ультраортодоксальной группы.

Кроме того, накануне - в течение той же недели, произошло еще несколько похожих случаев: в среду в Украину не допущены 14 израильтян, в четверг – 10.

Причины отказа Госпогранслужба озвучила традиционные – у приезжих при себе не было достаточно средств, а также не подтверждена цель и программа их визита. Но эти случаи стали нетрадиционно резонансными, повлекли ответную реакцию израильской стороны.

Сначала в ответ на недопуск 14 израильтян в Украину власти Израиля не впустили в страну 54 украинца, а в пятницу – вообще заблокировали весь самолет в аэропорту Бен Гурион. «Руководители МВД Израиля сообщили мне, что они задержали целый самолёт из Украины с 140 нашими гражданами в знак протеста», - написал на своей странице в Фейсбук народный депутат ВР Георгий Логвинский, который немедленно прибыл в аэропорт Борисполя выручать граждан Израиля. В результате его вмешательства, под личные гарантии 35 израильтян пропустили в Украину, а 140 украинцев после семи часов ожидания въехали в Израиль (потом оказалось, что 7 человек таки не впустили в страну).

Фото: Lb.ua Георгий Логвинский

«Однако друзья, хочу сообщить, что если в ближайшее время аэропорт Бен Гурион не поменяет свое отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности», - добавил Логвинский.

По данным посольства Украины в Тель Авиве, ежедневно израильские пограничники не впускают и возвращают в Украину около 20 украинцев. Всего же за прошлый 2018 год в Израиль не пустили около 4 тысяч человек. А за пару месяцев 2019 года – завернули уже 480 человек.

Не со зла

Наличие специального умысла к израильским пассажирам украинская сторона опровергает.

В Госпогранслужбе рассказали LB.ua, что раньше тоже были случаи отказа израильтянам во въезде в Украину, хотя их и было меньше. Причиной же всплеска сейчас такого количества недопусков – возросло количество недобросовестных туристов из Израиля.

Фото: 112 Олег Слободян

«Действительно, количество граждан Израиля, которым отказывается во въезде, увеличилось, но это не связано с каким-то злым умыслом. А с тем, что все больше поехало недобросовестных туристов, которые не имеют с собой достаточного количества средств, не могут подтвердить цель и программу своей поездки», - сказал помощник председателя ГПСУ Олег Слободян.

Интересно отметить: даже сами израильтяне в частных разговорах говорят, что в последнее время из Израиля потянулся поток «хамоватых арабских секс-туристов, а также местного криминалитета, которым не дают делать бизнес в Израиле - «братков» характерной наружности с израильскими паспортами непонятного происхождения».

Кроме того, в Госпогранслужбе рассказали, что в Украине продолжен режим усиленных мер пропуска иностранцев через государственную границу из-за конфликта с Россией. «Это касается всех, в том числе и граждан Израиля», - добавил Слободян.

«Действительно, никаких указаний по непропуску израильских туристов не было. Увеличение таких задержаний действительно связано с более пристальной работой нашей пограничной службы», - подтвердил LB.ua посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

По его данным, в 2018 году в Украину въехало 318 000 израильтян (рост + 20% по сравнению с 2017 годом).

Фото: Сергей Нужненко

Позиция Израиля

Израильские пограничники принимают свои решения о недопуске, основываясь на подозрениях, что прибывшие в страну люди - не туристы, а потенциальные трудовые мигранты и соискатели статуса беженцев. И это касается не только украинцев.

«Это проблема не только Украины. Та же самая ситуация с въезжающими из России, Грузии, Кении или Нигерии. Люди въезжают в Израиль и около 10% из общего количества въезжающих туристов из таких стран – у нас и остаются. Например, в год на нелегальную работу в Израиле остается около 11 тыс. украинцев», - рассказал недавно в интервью LB.ua посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

«Если у трети самолета ваучер на одну и ту же гостиницу и приглашение от одной "турфирмы", уже засветившейся в управлении миграции – то не пустят», - прокомментировал LB.ua ситуацию профессор политических наук Университета Бар-Илан и Университета Ариэль в Самарии Зеэв Ханин.

Фото: goldameir.institute Зеэв Ханин

При этом израильский эксперт пытается понять причину нынешнего недопуска украинцами израильтян. «У любого действия должен быть хоть какой-то мотив. Молодые израильтяне того или иного происхождения приехали, будучи настроены на асоциальное поведение и развлечения доступными методами (не факт, но представим, что есть и такие) и тем портить имидж Украины? Тоже мотив – но тогда надо объявить об этом и обозначить отосланных назад как членов "потенциальной группы риска"», - говорит Ханин.

Земля обетованная

Причина, по которой украинцы массово едут в Израиль – безвизовый режим между странами, который действует с 2011 года. В условиях не лучшего экономического положения в Украине многие приезжают в богатый Израиль как туристы, а на самом деле – нелегально работают. И даже если их вылавливают и пытаются депортировать, то многие тут же заявляют о «политических преследованиях на родине» или войне и просят убежища. А пока их вопрос рассматривается, продолжают несколько месяцев спокойно работать.

К слову, последнюю проблему удалось частично снять после признания Израилем Украины «безопасной страной»: теперь основания для легализации пребывания через политическое убежище у просителей должны быть особенно убедительными. Так, из 7 тыс таких просителей убежища в 2017 году их количество в 2018 году уменьшилось до 1 тыс.

А вот как сделать Израиль привлекательным для легальных трудовых мигрантов – эта проблема так и не решена, хотя попытки предпринимаются.

Например, с Украиной пару лет назад подписано соглашение, по которому до 2 тыс. рабочих строительных специальностей (при потребности отрасли в 40 тыс.) имеют право легально въехать в Израиль и легально там работать – получая все необходимые социальные гарантии и юридическую защиту. Но за 2108 год по нему приехало работать только 150 легальных рабочих.

Фото: Moshe Shai/FLASH90 Аэропорт Бен Гурион

Причина – о программе мало кто из украинцев знает (Киев и Иерусалим не могут определить, кто же должен организовать и оплатить ее пиар), а условия отбора работников очень строгие.

В таких условиях, естественно, продолжают хорошо себя чувствовать организованные группировки, которые нашли лазейки в израильском законодательстве и, в сговоре с украинскими турфирмами, поставляют в Израиль нелегальных работников, их на объекты привозят целыми автобусами.

Действующее в Израиле законодательство предусматривает жесткие меры к работодателям, использующим нелегальную рабочую силу: работодатели платят высокие штрафы, их бизнес могут закрыть. Но израильские службы хоть и знают об объектах, где работают нелегалы, но системно по ним практически не работают, а периодические рейды проблему не решают.

«Это огромный оборот торговли людьми: они привозят молодых девушек для вовлечение в проституцию, нелегальных рабочих, которые работают без медстраховки, без каких-либо социальных гарантий и т.д. И для обнаружения этих организаций и пресечения их деятельность требуется очень много усилий», - рассказал посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Фото: Open Ukraine Посол Израиля в Украине Джоэл Лион

Украинцы работают преимущественно на строительстве, в кибуцах или в гостиницах. Живут группами от 2 до 10 человек. Зарплаты колеблются от 1 до 1.500 долларов США. При таких условиях очень сомнительно, что приезжие отбирают работу у местных израильтян.

Всего в 2018 году в Израиль въехало около 150 тыс украинцев (падение -7% по сравнению с 2017 годом).

Политической проблеме - политическое решение

Вопрос об этичности действий израильской стороны, которая 7 часов держала в заложниках в нечеловеческих условиях борт со 140 украинским пассажиром из-за 35 нерадивых соотечественников – более чем насущный. Поэтому напрашивается вопрос: а почему ставшие давно рядовыми взаимные запреты именно сейчас вызвали такую резкую реакцию Тель-Авива, получив широкую огласку?

Одно из объяснений - украинские туристы могли стать «жертвами» внутренней политики в Израиле. Дело в том, что министр внутренних дел Арье Дери, который и приказал задержать украинский самолет, является еще и лидером израильской ультрарелигиозной партии ШАС. Поэтому его активное вмешательство в ситуацию с «обиженными» единоверцами, которых остановили в Украине – часть собственного пиара.

«Депортация в шабат противоречит религиозным канонам ортодоксов - им в этот день строго-настрого запрещено летать, нужно только молиться. С этим очень строго. Хотя раньше их тоже возвращали, и никаких вопросов никогда не было. Поэтому данный инцидент имеет религиозно-политическую подоплеку», считает собеседник LB.ua в правоохранительных органах Украины.

Напомним, досрочные выборы в Израиле состоятся 9 апреля. А Арье Дери заявил, что его партия поддержит действующего премьера Нетаньяху.

Фото: EPA/UPG Предвыборный постер на рекламном щите в Иерусалиме, Израиль, 03 февраля 2019.

Два года обещания решить проблему с отказами въезда украинских граждан были даны на разных уровнях – от премьер-министра до министра МВД Израиля. «Результаты наших общений если и дали позитивные сдвиги, то незначительные», - считает депутат Георгий Логвинский.

«К сожалению, ситуация не улучшилась по сравнению с прошлым годом. Посольство инициировало проведение Консульских консультаций по этому вопросу и они должны быть проведены в ближайшее время, в марте», - сказал Надоленко.

А пока ситуация далека от разрешения, посольства Украины и Израиля продолжат пристально мониторить ситуацию недопуска своих граждан и докладывать о ситуации в свои столицы. Ведь подобные нервные срывы и всплески возможны еще не раз. Период же предвыборный в обеих странах.