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Премьер Польши отменил визит в Израиль из-за слов Нетаньяху о поляках и Холокосте

На встречу Вышеградской группы поедет министр иностранных дел.

Премьер Польши отменил визит в Израиль из-за слов Нетаньяху о поляках и Холокосте
Матеуш Моравецкий
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил рабочий визит в Израиль после заявлений израильского премьера Биньямина Нетаньяху о поляках и Холокосте. Об этом Reuters сообщила пресс-секретарь польского правительства Джоанна Копчинская.

По ее словам, Моравецкий не примет участие в саммите государств Вышеградской группы в Иерусалиме. Вместо него на саммит отправлен министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Премьер Польши в телефонном режиме проинформировал израильского коллегу Биньямина Нетаньяху о своем решении отменить визит.

Встреча лидеров стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) должна состояться 19 февраля в Иерусалиме.

Между Израилем и Польшей возник дипломатический скандал из-за слов Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с немцами во время Холокоста. The Jerusalem Post сообщил, что Нетаньяху произнес такие слова во время визита в Музей истории польских евреев, расположенный на бывшей территории Варшавского гетто. 

В то же время Нетаньяху подчеркнул, что стоит различать прошлое и настоящее, отметив, что сегодня в Западной Европе уровень антисемитизма выше, чем в Восточной Европе. Канцелярия премьера Нетаньяху позже уточнила, что высказывание касалось не всех поляков.

Польские власти очень резко отреагировали на такое заявление. Президент Польши Анджей Дуда в ночь на пятницу, 15 февраля, выразил сомнения в целесообразности проведения встречи "Вышеградской группы" в Израиле.

Напомним, что власти Польши крайне негативно реагируют на любые упоминания о роли поляков в массовом уничтожении евреев на территории своей страны в годы Второй мировой войны.

В 2018 году в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря".

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