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Из-за бомбы времен Второй мировой в Париже эвакуировали 1600 человек

Бомбу поместят в специальную камеру на глубине 200 метров и взорвут.

Из-за бомбы времен Второй мировой в Париже эвакуировали 1600 человек
В Париже эвакуировали 1600 человек
Фото: twitter.com/Anne_Hidalgo

На северо-востоке Парижа временно эвакуировали около 1600 человек в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Об этом мэр города Анне Идальго написала в Twitter.

"Порт-де-ла-Шапель. Из-за разминирования бомбы времен Второй мировой войны из окрестностей были эвакуированы 1600 человек. Муниципальные службы находятся рядом с жителями района", - сообщила она.

Отмечается, что людей разместили в спортзалах и муниципальных зданиях.

Снаряд переместили на стройплощадку под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени для дальнейшего разминирования.

Бомбу поместят в специальную камеру на глубине 200 метров и взорвут.

Напомним, ранее на дне Тихого океана нашли затонувший в 1942 году американский авианосец "Хорнет".

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