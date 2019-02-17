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37 вагонов с нефтью сошли с рельсов в Канаде

Произошла утечка сырья.

37 вагонов с нефтью сошли с рельсов в Канаде
37 вагонов с нефтью сошли с рельсов в Канаде
Фото: cbc.ca

В канадской провинции Манитоба сошел с рельсов поезд, перевозивший сырую нефть. По предварительным данным, с рельсов сошли 37 вагонов-цистерн, вследствие чего произошла утечка сырья. Об этом сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел в поселке Сент Лазар в 300 км от столицы провинции - города Виннипег.

"Сейчас на месте инцидента работают пожарные, спасатели и сотрудники железной дороги. В результате аварии никто не пострадал, но мог загрязниться локальный источник питьевой воды", - говорится в сообщении.

Фото: ukrinform.ua

Сотрудники компании CN Rail, которой принадлежит состав, в настоящее время занимаются устранением утечки нефти.

Причины схода вагонов с рельсов пока неизвестны, ведется расследование.

Местный фермер отметил, что запах нефти ощущается в 10 км от места разлива. По его словам, недалеко от места места инцидента также есть водоем, куда могут попасть нефтепродукты.

Напомним, ранее эшелон с танками сошел с рельсов в России. Всего перевернулся 71 вагон.

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