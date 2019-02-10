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На узкоколейке Антоновка-Заречное сошел с рельсов поезд

Авария произошла посреди леса недалеко от Владимирца.

На узкоколейке Антоновка-Заречное сошел с рельсов поезд
Фото: tov-tob.livejournal.com

В Ровенской области произошла авария на узкоколейке Антоновка-Заречное. Местное издание "Владимирец.City" со ссылкой на пассажиров пишет, что два пассажирских вагона сошли с рельсов полностью, а тепловоз - частично.

Жертв и пострадавших нет.

Авария произошла посреди леса недалеко от Владимирца. Пассажиры были вынуждены добираться до города своим ходом. Большинство из них добиралась узкоколейкой до дизель-поездов в Антоновке.

На место происшествия выехали сотрудники железной дороги с Сарн.

Узкоколейка Антоновка-Заречное, или "кукушка", имеет колею шириной 750 мм (обычная железнодорожная - 1520 мм); протяженность дороги между Антоновкой и Заречным - 106 км. Для жителей нескольких десятков сел эта узкоколейка до сих пор остается самым быстрым и доступным способом добраться на работу или в школу.

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