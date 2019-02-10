Три из них находились на одной улице.

В Полтаве за ночь подожгли шесть автомобилей

В Полтаве полиция устанавливает обстоятельства, при которых произошли поджоги шести автомобилей в ночь на 10 февраля. Об этом сообщает Нацполиция в Полтавской области.

"Около часа ночи 10 февраля на линию 102 поступила информация, что в переулке Рыбацком произошло возгорание легкового автомобиля KIA. Неизвестное лицо совершило поджог правого колеса его автомобиля. Пожар ликвидировали. Повреждены частично подкрылок авто", - рассказали в полиции.

В два часа ночи на том же переулке было зафиксировано возгорание колеса автомобиля "Газель", а через час там же полностью сгорел автомобиль Fiat.

По улице Чураивны около 3:45 был совершен поджог передней части автомобиля Daewoo, а на бульваре Богдана Хмельницкого около 5:30 загорелись Volkswagen и Skoda.

Обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами ГосЧС и следователями отделения №2.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Полтаве упавшая с крыши сосулька убила пожилого мужчину.