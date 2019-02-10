Киберполиция разоблачила жителя Киевской области, похитившего биткоинов на более 720 тыс. грн

Ему грозит лишение или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Киберполиция в Киевской области разоблачила мужчину, который похитил электронные средства из криптокошельков на сумму свыше 720 тыс. грн. Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции.

"35-летний житель Киевской области осуществлял техническую поддержку британской биржи по онлайн обмену криптовалют. Имея доступ, злоумышленник воспользовался своим положением и похитил средства с Bitcoin- и различных Altcoin-счетов клиентов", - говорится в сообщении.

Таким образом, за несколько месяцев ему удалось заработать более 720 тыс. грн.

В полиции рассказали, что завладение криптовалютой клиентов проходило в несколько этапов. Сначала злоумышленник подбирал учетные записи клиентов криптобиржи, которые в течение длительного времени не посещали свои аккаунты и на которых не была установлена многофакторная аутентификации.

После этого он осуществлял замену резервных электронных ящиков или самостоятельно добавлял такие ящики к учетным записям, где резервные адреса не были указаны. Это давало возможность последнему позже восстанавливать пароли доступа к кошелькам и инициировать списание электронных средств.

Конвертация и вывод средств происходили через онлайн-обменники.

Полученные от преступной деятельности средства молодой человек тратил на участие в азартных играх на виртуальных симуляторах игровых автоматов.

Во время досудебного расследования правоохранители выявили вещественные доказательства, в том числе цифровые, подтверждающие его противоправные умысел и действия.

По предварительной квалификации, мужчина подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

В то же время, работники киберполиции проверяют законность деятельности на территории Украины ряда других онлайн-обменников, через которые проводилась конвертация и вывод похищенных средств. Также продолжаются мероприятия по установлению всех пострадавших.

Напомним, ранее киберполиция разоблачила хакеров, которые украли более 5 млн гривен. Группировка состояла из четырех человек в возрасте от 26 до 30 лет.