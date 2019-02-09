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Госпогранслужба снова зафиксировала использование лазерного оружия на Донбассе

Точных мест выхода луча установить не удалось.

Госпогранслужба снова зафиксировала использование лазерного оружия на Донбассе
Фото: Олена Максименко

Украинские пограничники в очередной раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия на Донбассе. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"До 4 часов утра в субботу, начиная с 22.00 8 февраля в районе КПВВ «Станица Луганская» пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты", - говорится в сообщении.

Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, а также опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось, информируют в ведомстве.

Отмечается, что подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил неоднократно фиксировали подобные случаи.

Так, в течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражение органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций, добавили в ГПСУ.

Напомним, в марте 2018 на Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза.

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