На этот раз вывеску заведения установили на здании со стороны Михайловской.

На фасаде Дома профсоюзов, на Майдане Незалежности в Киеве, установили новую вывеску заведения быстрого питания KFC, сообщает Громадське.

Фото процесса установки вывески опубликовали пользователи соцсетей. Монтировать ее начали около 16:00.

Отмечается, что на этот раз вывеску заведения установили на здании со стороны улицы Михайловской.

Как видно из фото, которое опубликовал координатор Общественного сектора Евромайдана Олег Слабоспицкий, по состоянию на 16:40 вывеска была уже установлена, а подъемного крана и работников на месте не было.

Фото: Олег Слабоспицкий/Facebook

По состоянию на 19:05 вывеску завернули в черный целофан.

"Но вопрос наличия KFC в профсоюзах это не снимает. Такое впечатление, что проверяют отреагируют люди или нет", - написал Слабоспицкий.

Напомним, Дом Профсоюзов сгорел во время Революции достоинства зимой 2014 года. Восстановительные работы завершились этой весной. В конце ноября в здании открыли выставку музея-мемориала "Революции достоинства". Вечером в тот же день стало известно, что в здании открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Это вызвало возмущение активистов, которые устроили возле заведения акцию протеста.

После того, как стало известно об открытии фаст-фуда KFC, пользователи Facebook обвалили рейтинг страницы KFC к единице, после чего возможность ставить оценки на странице закрыли. Кроме того, украинское PR-агентство Mainstream расторгло контракт с официальным представителем KFC в Украине компанией Yum! Brands.