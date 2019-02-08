Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
«Гібридні війни» Росії. Відлуння спецоперацій через 100 років
«Гібридні війни» Росії. Відлуння спецоперацій через 100 років
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
ГлавнаяОбществоЖизнь

Минрегион запретил досрочные начисления за "небаланс" воды

Новая Методика может применяться только после заключения договоров с потребителями.

Минрегион запретил досрочные начисления за "небаланс" воды
Минрегион запретил досрочные начисления за "небаланс" воды
Фото: delo.ua

Тепло- и водопоставщики не могут применять новую методику распределения потребленных в здании коммунальных услуг до заключения новых договоров.

Об этом сообщается на сайте Министерствоа регионального развития, строительства и ЖКХ.

"Предприятия тепло-, водоснабжения и водоотведения не могут применять новую методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг и осуществлять любые дополнительные начисления, ссылаясь на новую методику", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что эта методика была разработана во исполнение закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и нового закона №2189 "О ЖКУ", который вступит в силу 1 мая 2019 года.

"Методика может применяться только после заключения потребителями новых договоров с исполнителями коммунальных услуг (по требованиям нового закона №2189). К тому времени начисления населению за коммунальные услуги должны осуществляться по действующим договорам и правилам. То есть, тепло- и водопроводные предприятия не могут распределять воду и тепло в соответствии с новой Методики. Это является прямым нарушением условий действующих договоров с потребителями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Киевводоканал" заявил, что жителей столицы обяжут платить за весь объем воды, который потребил их дом, т.к. в Украине 25 января года вступила в действие новая методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также