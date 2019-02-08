Сотрудники Новобугского отдела полиции Николаевской области провели обыски по местам проживания двух мужчин, у которых нашли марихуану и патроны.

Об этом сообщается на сайте полиции.

В ходе первого обыска правоохранители нашли более 50 мелкокалиберных патронов, происхождение которых 37-летний хозяин объяснить не смог. Он рассказал, что патроны могли найти и принести дети.

Фото: mk.npu.gov.ua

В ходе второго обыска полицейские обнаружили у 44-летнего владельца квартиры марихуану. Более 1,5 кг каннабиса он прятал в ящике в мастерской, а еще 140 г упаковал в пакет от кофе.

"По словам хозяина дома, наркотики он не употребляет, а хранил их для подкормки пчел. Мол, таким образом мед становится более вкусным", - сообщили в полиции.

Фото: mk.npu.gov.ua

Патроны и каннабис правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, ранее житель Харьковской области, у которого дома нашли 25 кг конопли, заявил, что заготавливал ее "для кроликов".