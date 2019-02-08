В зоне ООС активизировались диверсионные группы боевиков

В состав ДРГ боевики включают снайперов и корректировщиков огня артиллерии.

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что российские военные активизировали работу диверсионно-разведывательных групп на позициях операции Объединенных сил. Об этом сегодня на брифинге сказал спикер Минобороны Максим Праута.

По его словам, ГУР зафиксировало активизацию разведки противника на позициях ООС и в тылу.

"Противник активизировал использование ДРГ на всех направлениях для ведения разведки позиции Вооруженных сил Украины с целью определения слабых мест нашей обороны, осуществления диверсий и обеспечения проведения провокационных действий с использованием артиллерии", - сообщил Праута.

В состав ДРГ противник для этих целей включает корректировщиков огня артиллерии и снайперов.

Ранее разведка Минобороны заявила об активизации Федеральной службы безопасности России на оккупированной части Донбасса.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС нет потерь среди украинских военных, боевики совершили шесть обстрелов.