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В зоне ООС активизировались диверсионные группы боевиков

В состав ДРГ боевики включают снайперов и корректировщиков огня артиллерии.

В зоне ООС активизировались диверсионные группы боевиков
Фото: EPA/UPG

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что российские военные активизировали работу диверсионно-разведывательных групп на позициях операции Объединенных сил. Об этом сегодня на брифинге сказал спикер Минобороны Максим Праута.

По его словам, ГУР зафиксировало активизацию разведки противника на позициях ООС и в тылу.

"Противник активизировал использование ДРГ на всех направлениях для ведения разведки позиции Вооруженных сил Украины с целью определения слабых мест нашей обороны, осуществления диверсий и обеспечения проведения провокационных действий с использованием артиллерии", - сообщил Праута.

В состав ДРГ противник для этих целей включает корректировщиков огня артиллерии и снайперов.

Ранее разведка Минобороны заявила об активизации Федеральной службы безопасности России на оккупированной части Донбасса.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС нет потерь среди украинских военных, боевики совершили шесть обстрелов.

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