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На Донбассе зафиксировано шесть обстрелов, без потерь

Боевики дважды применили запрещенные минометы.

На Донбассе зафиксировано шесть обстрелов, без потерь
Фото: Макс Левін

В четверг, 7 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков. Среди украинских военных потерь нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Боевики применили запрещенное вооружение - минометы калибра 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Троицкое. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинской армии в районе населенных пунктов Водяное, Крымское и Пищевик.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 7 февраля, один боевик убит и трое получили ранения.

С полуночи пятницы, 8 февраля, враг огонь не открывал.

Напомним, накануне на Донбассе было зафиксировано 11 обстрелов, украинские военные не пострадали.

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