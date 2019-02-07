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Красный Крест направил на Донбасс 96 тонн продуктов и стройматериалов

На временно оккупированную территорию проследовало семь грузовиков с гумпомощью.

Красный Крест направил на Донбасс 96 тонн продуктов и стройматериалов
Архивное фото
Фото: Макс Требухов

Международный комитет Красного Креста направил в Донецкую и Луганскую область 96,7 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовало семь грузовиков от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено 96,7 тонн гуманитарной помощи, а именно - продуктовые и гигиенические наборы, оргтехнику, товары медицинского назначения, лекарственные препараты и медицинское оборудование" - говорится в сообщении.

Напомним, летом прошлого года Германия выделила €7 млн на поддержку гуманитарных акций Красного Креста в Украине.

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