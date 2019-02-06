В Житомире подростки жестоко избили сверстницу и выложили видео в интернет

6 февраля в социальной сети появилось видео, на котором снято избиение несовершеннолетней сверстниками в Житомире.

Событие соответствующим образом зарегистрировано, установлена личность обидчицы, сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

В то же время полиция просит не распространять видео, содержащее сцены жестокости.

Сейчас работники ювенальной превенции Житомирского отдела полиции общаются с 14-летней девушкой, которая является одной из основных действующих лиц на видео. Ранее она уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских за лишение места проживания и другие негативные проявления поведения.

Также выясняются и другие участники драки, снятые на видео.

По состоянию на 17:00 полицейские установили личность девочки, которую бьют, а также часть других участников события. Все они ученицы нескольких школ областного центра. Продолжается проверка.

Напомним, 15 января группа подростков жестоко избила мужчину возле станции метро "Дворец спорта" в Киеве. Ультрас нашли виновников избиения и заставили их извиниться.