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Киев проведет проверки пожарной безопасности в складских помещениях

В столице расположены 615 опасных объектов.

Киев проведет проверки пожарной безопасности в складских помещениях
Пожар на складе у метро "Лесная"
Фото: ГосЧС

Киевская городская государственная администрация намерена инициировать проведение внеплановых проверок состояния пожарной безопасности на складах и других объектах с повышенной пожарной опасностью. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

"Руководство города будет предпринимать жесткие меры по отношению к балансодержателям таких помещений, складов, предприятий, особенно потенциально опасных предприятий. Будем давать поручения на внеплановые проверки таких предприятий в вопросе пожарной и техногенной безопасности", - сказал Ткачук.

Ежегодно комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям утверждает список потенциально опасных объектов, и в настоящее время их насчитывается 615, в том числе 29 химически опасных предприятий.

Ткачук отметил, что административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности на данный момент составляет 1 700 гривен, и собственники помещений и предприятий часто игнорируют замечания ГосЧС и не предпринимают никаких мер по устранению недостатков, которые могут привести к пожару или другим несчастным случаям.

Напомним, на прошлой неделе в районе станции метро "Лесная" в Киеве возник пожар на складе пластика и картона, который спасатели тушили около 27 часов.

В прошлом году ГосЧС провела внеплановые проверки торгово-развлекательных центров, больниц, школ, детсадов и других объектов массового пребывания людей. Руководители 97% проверенных объектов были привлечены к административной ответственности, ГоЧС подала 913 исков на закрытие объектов из-за невыполнения норм пожарной безопасности.

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