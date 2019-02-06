Киев проведет проверки пожарной безопасности в складских помещениях

Киевская городская государственная администрация намерена инициировать проведение внеплановых проверок состояния пожарной безопасности на складах и других объектах с повышенной пожарной опасностью. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

"Руководство города будет предпринимать жесткие меры по отношению к балансодержателям таких помещений, складов, предприятий, особенно потенциально опасных предприятий. Будем давать поручения на внеплановые проверки таких предприятий в вопросе пожарной и техногенной безопасности", - сказал Ткачук.

Ежегодно комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям утверждает список потенциально опасных объектов, и в настоящее время их насчитывается 615, в том числе 29 химически опасных предприятий.

Ткачук отметил, что административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности на данный момент составляет 1 700 гривен, и собственники помещений и предприятий часто игнорируют замечания ГосЧС и не предпринимают никаких мер по устранению недостатков, которые могут привести к пожару или другим несчастным случаям.

Напомним, на прошлой неделе в районе станции метро "Лесная" в Киеве возник пожар на складе пластика и картона, который спасатели тушили около 27 часов.

В прошлом году ГосЧС провела внеплановые проверки торгово-развлекательных центров, больниц, школ, детсадов и других объектов массового пребывания людей. Руководители 97% проверенных объектов были привлечены к административной ответственности, ГоЧС подала 913 исков на закрытие объектов из-за невыполнения норм пожарной безопасности.