Из-за прорыва водопровода в Киеве изменили маршруты двух троллейбусов

Фото: Киевводоканал Авария на водопроводе произошла рано утром 5 февраля

В связи с аварией сетей "Киевводоканала" в районе .Дорогожицкая - ул.Ильенко изменен график движения троллейбусов №№ 19, 23. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Движение троллейбусов маршрутов №№ 19, 23 по ул.Дорогожицкая - ул.Ильенко сегодня заблокировано с самого утра. В информации отмечается, что на месте аварии работают аварийно-восстановительные средства города.

В КГГА подчеркнули, что движение троллейбусов маршрута №23 на аварийном участке организовано по маршруту №16, троллейбусы маршрута №19 курсируют по маршруту №19д.

Прорыв на водопроводе произошел накануне рано утром, из-за аварии во вторник было остановлено движение троллейбусов 23 маршрута.

Напомним, накануне в Одессе из-за ремонта прорыва на водопроводе коммунальные службы отключили водоснабжение 600 тысяч жителей.