Во время обгона Chevrolet врезался в Daewoo Lanos.

Утром 5 февраля на дороге Донецк - Запорожье неподалеку от КПВВ "Марьинка" произошла автомобильная авария, в которой погибли пять человек.

Пресс-служба полиции сообщила, что водитель автомобиля Chevrolet во время обгона врезался в ехавший навстречу Daewoo Lanos. От удара Lanos загорелся, четыре пассажира, которые ехали с КПВВ, погибли на месте. Водитель не пострадал и спасся.

В Chevrolet умерла одна из пассажирок, еще три человека получили тяжелые травмы. Они ехали из Селидово на КПВВ.

Напомним, что утром 5 февраля на выезде из Киева в ДТП попал военный грузовик.