Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Нарастающая тревога
Нарастающая тревога
Украина начала переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей
Украина начала переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей
Почему Украина не может назначить недостающих послов за рубежом
Почему Украина не может назначить недостающих послов за рубежом
"Укрзализныця" назвала самые популярные поезда за границу
"Укрзализныця" назвала самые популярные поезда за границу
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В среду в Киеве до +2 градусов и небольшой мокрый снег

На дорогах местами гололедица.

В среду в Киеве до +2 градусов и небольшой мокрый снег
Фото: Макс Требухов

В среду, 6 февраля, в Киеве облачно, ночью умеренный, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем -2…+5 градусов, в Закарпатье +2…+7 градусов.

В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины облачно, мокрый снег, только в Житомирской области днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем -3…+5 градусов.

В центре Украины облачно, местами небольшой мокрый снег, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 градуса, в Винницкой и Черкасской областях 0…-5 градусов, днем -2…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, только в Харьковской области местами небольшой мокрый снег, туман, кое-где гололед, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем -2…+5 градусов.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, туман, кое-где гололед, ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +1…+7 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, местами туман, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также