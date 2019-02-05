В Мариуполе автоинструктор попался пьяным за рулем учебной машины

Патрульные Мариуполя остановили водителя автошколы, который нарушил Правила дорожного движения и сел за руль пьяным.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Во время патрулирования Центрального района, инспекторы заметили учебный автомобиль автошколы, который стоял ближе 30 м от остановки маршруток. Полицейские решили сделать замечание и пообщаться с нарушителем.

Им оказался 54-летний преподаватель автошколы, который имел явные признаки алкогольного опьянения.

От прохождения теста на определение состояния алкогольного опьянения на месте мужчина отказался, зато согласился проехать в медицинское учреждение. Прибыв в здание наркологии, водитель снова отказался от процедур. Правоохранители составили в отношении нарушителя админпротокол.

Напомним, в ноябре прошлого года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения грозит до 51 тыс. гривен штрафа.