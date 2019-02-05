В Украине началась регистрация на ВНО-2019

В Украине 5 февраля началась регистрация на внешнее независимое оценивание, которая продлится до 25 марта.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на сайте, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учреждении образования (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования), или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

После этого региональный центр выдает специальный сертификат.

"Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учреждений образования направляют до 18 марта 2019 года", - отметили в Центре.

Напомним, 31 января вУкраине завершилась регистрация для участия в пробной сессии ВНО. В этом году в тестировании примут участие 167 803 человека - на 12 тысяч больше, чем в прошлом году