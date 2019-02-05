Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
"Укрзализныця" назвала самые популярные поезда за границу
"Укрзализныця" назвала самые популярные поезда за границу
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Нарастающая тревога
Нарастающая тревога
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Почему Украина не может назначить недостающих послов за рубежом
Почему Украина не может назначить недостающих послов за рубежом
Украина начала переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей
Украина начала переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей
Спасатели обнаружили тело в фюзеляже самолета, на котором летел Сала
Спасатели обнаружили тело в фюзеляже самолета, на котором летел Сала
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
ГлавнаяОбществоОбразование

В Украине началась регистрация на ВНО-2019

Зарегистрироваться можно до 25 марта.

В Украине началась регистрация на ВНО-2019
В Украине началась регистрация на ВНО-2019
Фото: Освітній портал Закарпаття

В Украине 5 февраля началась регистрация на внешнее независимое оценивание, которая продлится до 25 марта.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на сайте, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учреждении образования (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования), или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

После этого региональный центр выдает специальный сертификат.

"Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учреждений образования направляют до 18 марта 2019 года", - отметили в Центре.

Напомним, 31 января вУкраине завершилась регистрация для участия в пробной сессии ВНО. В этом году в тестировании примут участие 167 803 человека - на 12 тысяч больше, чем в прошлом году

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также