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В Киеве активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" (обновлено)

Несколько десятков человек пришли к АП и главному офису "Батькивщины".

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

В Киеве возле здания Администрация президента прошла акция "Кто заказал Катю Гандзюк".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

В митинге участвовали около 50 человек, присутствовали активисты С14 и других националистических организаций.

Люди держали в руках плакаты с надписью "Кто заказал Катю Гандзюк?", а также с зачеркнутыми фамилиями главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука (в своем обращении 29 января отец Гандзюк заявил, что они тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалой.

Обновление. Вторая часть акции стартовала возле главного офиса "Батькивщины" на Туровской. Активисты пришли сюда с плакатами с зачеркнутой фамилией главы Херсонского облсовета, члена "Батькивщины" Владислава Мангера, которого отец Гандзюк назвал в числе причастных к убийству дочери.

К активистам вышли представители БЮТ и зачитали решение об исключении из партии Владислава Мангера, пообещав, что вскоре опубликуют это решение.

Ранее Мангер заявлял, что приостановил членство в партии "Батькивщина" на время расследования убийства.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Ранее, как сообщалось, Виктор Гандзюк обратился с открытым письмом к президенту Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с тем, чтобы они дали политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА Гордеева. Гордеев, в свою очередь, ответил, что открыт для помощи и согласен с утверждением, что подобные преступления не должны оставаться безнаказанными.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор).

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