В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ
В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Скончался 35-летний рэпер Децл
Скончался 35-летний рэпер Децл
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
«Народный фронт» снова взял паузу
«Народный фронт» снова взял паузу
Нарастающая тревога
Нарастающая тревога
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
ГлавнаяОбществоВойна

ОБСЕ возобновила круглосуточную работу в Попасной

После обстрела в феврале прошлого года наблюдение велось лишь в дневное время.

ОБСЕ возобновила круглосуточную работу в Попасной
ОБСЕ возобновила круглосуточную работу в Попасной
Фото: facebook.com/oscesmm

С 1 февраля наблюдатели ОБСЕ восстановили круглосуточный мониторинг на передовой патрульной базе в Попасной Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба миссии в Фейсбуке.

Отмечается, что с 24 февраля 2018 года размещения военной техники непосредственно рядом с базой поставило под угрозу безопасность наблюдателей. С тех пор мониторинговые возможности Миссии ограничивались патрулированием в дневное время и ведением наблюдения с помощью статического камеры и беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что местные жители положительно восприняли возвращение наблюдателей, поскольку в этом районе отмечается высокая боевая активность.

"Местные жители говорят, что они чувствуют себя в большей безопасности, когда мы здесь, - рассказала Мэри Харрис, глава патрульного центра в Северодонецке. - Несмотря на то, что другие нарушают режим тишины, наше присутствие и мониторинг могут стать сдерживающим фактором".

Напомним, СММ ОБСЕ в Украине открыла новую передовую патрульную базу в Попасной летом 2017 года. Это десятая передовая патрульная база миссии в восточной Украине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также