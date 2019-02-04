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В Почаеве пьяный водитель сбил троих человек, в том числе полицейского при исполнении

Мужчина также врезался в стоящий на обочине автомобиль.

В Почаеве пьяный водитель сбил троих человек, в том числе полицейского при исполнении
Фото: tp.npu.gov.ua

В городе Почаев Тернопольской области около двух часов ночи пьяный водитель сбил троих человек, в том числе полицейского.

Об этом сообщается на сайте облуправления Нацполиции.

"В результате дорожно-транспортного происшествия три человека с переломами и другими повреждениями попали в больницу. Пострадавшие - двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, двое пострадавших ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander, несколькими минутами до аварии их остановили патрульные. Служебное авто стояло у обочины с включенными проблесковыми маячками.

"В какой-то момент на тротуар выехал автомобиль Volkswagen Golf сбил их, а затем врезался еще и в Mitsubishi. По предварительным данным, водитель Volkswagen был пьян. В его крови обнаружили более 2,5 промилле алкоголя. Мужчина рассказал, что заметил патрульную машину слишком поздно. Бежать на встречную он не смог, потому что там двигалось другое транспортное средство.Чтобы избежать ДТП он решил выехать на тротуар. Там стояли люди, которые и попали под колеса его авто", - сообщили правоохранители.

Фото: tp.npu.gov.ua

Пострадавших доставили в травматологическое отделение. Продолжается следствие в соответствии с ч.1 ст. 286 УК.

Фото: tp.npu.gov.ua

Напомним, в Луцке сотрудник прокуратуры сбил женщину на переходе.

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