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Суд арестовал обломки Су-27, разбившегося в Житомирской области, и вещи пилота

Истребитель разбился в декабре 2018 года.

Суд арестовал обломки Су-27, разбившегося в Житомирской области, и вещи пилота
Фото: facebook.com/backandalive

Печерский районный суд Киева наложил арест на обломки истребителя Су-27, который потерпел крушение в Житомирской области, а также на вещи пилота. Об этом говорится в материалах суда.

Суд арестовал на имущество и вещи по ходатайству Госбюро расследований.

Арест включил обломки СУ-27 (кабина пилота с носовой частью конуса, трубки, кабели и другие обломки предметов, реактивные сопла двигателей, элементы обшивки самолета, фальш-киль и т.д.), наколенный планшет летчика, полетную карту; образцы авиационного топлива в двух полимерных прозрачных бутылках объемом 1,5 литра; две стеклянные бутылки объемом 2 литра каждая с содержанием жидкости, изъятой из баков самолета СУ-27; китель от комбинезона - куртка пиксель; куртку пилота и защитный шлем.

Напомним, в декабре 2018 года военный летчик Александр Фоменко погиб в результате крушения истребителя Су-27 во время выполнения плановых полетов в Житомирской области. ГБР расследует авиакатастрофу по статье о нарушении правил полетов.

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Источник: "Украинские новости"
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