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Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы

Педагоги готовы ко всеобщему страйку, если государство не примет поправки в законодательство.

Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Игорь Матвиенко
Фото: стопкадр ТСН

Игоря Матвиенко, учителя физкультуры киевского лицея №157, выписали из больницы. Об этом LB.ua сообщил глава профсоюза учителей лицея Сергей Берендеев.

"Сейчас он находится на амбулаторном лечении у конкретных специалистов, – рассказал Берендеев. - Пока не знаю, вернётся ли он на работу, так как нет окончательного заключения медицинской комиссии".

Как сообщалось ранее, 16 января отец одного из учеников избил учителя физкультуры лицея №157 на Оболони. Педагог поступил в больницу с многочисленными гематомами, пробитым лёгким и сотрясением мозга. А 23 января учителя этого учебного заведения вышли на демонстрацию, требуя от государства защиты.

Сегодня, 4 февраля, должен был состояться следующий митинг учителей лицея, но его отменили. По словам Берендеева, все требования педагогов на данный момент находятся в процессе выполнения, потому митинг решили отсрочить:

«В пятницу к нам приезжала депутат Оксана Билозир и сотрудники Министерства образования, и мы договорились про создание рабочей группы для внесения изменений в законодательные акты по противодействию буллингу. То есть, если учителя буллят родители, за это будет административная ответственность, - говорит Берендеев. 

Он также рассказал, что недавно проходило общее профсоюзное собрание, на котором обсуждалась возможность объявить общий страйк всех школ, если требования учителей не будут выполняться. 

Алиса Кияница , журналист
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