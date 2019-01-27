“Щоб клятих вчителів тих “парєшить”. Работники школ требуют от государства защитить их

LB.ua съездил в лицей и поговорил с преподавателями, чтобы узнать, что же случилось в школе 16 января, и каких гарантий хотят для себя учителя от государства.

Киевские учителя требуют внести в законодательство изменения, которые обеспечили бы им безопасность. 23 января более ста педагогов вышли на митинг с табличками “#защитим_учителей” возле лицея №157 на Оболони. 16 января в этом лицее отец одного из учеников избил учителя физкультуры после того, как тот накричал на его сына (а по словам матери ребёнка - сильно схватил за плечо и даже душил).

Что говорят в школе?

От имени школы общаться с LB.ua вышел Сергей Берендеев - учитель истории и права, глава профсоюза лицея.

По его словам, инцидент начался с того, что на уроке физкультуры в 4-ом классе ребёнок бросал волейбольные мячи в своих одноклассников, за что учитель, Игорь Матвиенко, неоднократно делал ему замечания, но мальчик никак не реагировал. Тогда педагог повысил на него голос - тот расплакался и пожаловался родителям по телефону.

В школе также говорят, что после урока физкультуры Рома был в нормальном расположении духа, был сконцентрирован на следующем уроке - математики, а потом радостно принимал поздравления от детей с днём рождения (всё это произошло в день рождения мальчика).

После этого в школу приехал отец Ромы (в компании отца ещё одного мальчика из класса, который снимал избиение на телефон). По словам Матвиенко, отец ребёнка приехал с пилой и грозился отрезать учителю руку, которой тот “трогал его сына”. Пила якобы лежала в пакете, который видно на записи с камер видеонаблюдения.

Фото: стопкадр ТСН Момент избиения учителя отцом мальчика из камер видеонаблюдения

На этой записи также видно, что драку спровоцировал отец, ударив учителя головой. После - повалил его на пол и нанёс ещё несколько ударов. Далее мужчина продолжил избивать Игоря Матвиенко за территорией лицея.

В школе неоднократно упоминают то, что Игорь Матвиенко - обладатель чёрного пояса по тхэквондо, но не дал отпор отцу потому, что не был готов к драке.

Сотрудники лицея сообщают, учитель до сих пор находится в больнице с многочисленными гематомами, пробитым лёгким и сотрясением мозга.

Что говорит мама ученика?

Мама мальчика, со своей стороны, утверждает, что учитель физкультуры не только накричал на её сына, Рому, но и душил его. После чего у ребёнка наблюдались паническая атака и признаки тахикардии, зафиксированные врачами скорой помощи, вызванной уже после прихода школьника домой. Ольга также пишет, что учитель бросил баскетбольный мяч в голову ребёнка. (Сергей Берендеев в свою очередь убеждает, что школьников младших классов не подпускают к баскетбольным мячам, так как они тяжелые, и ими легко травмироваться. Но можно предположить, что ребёнок или мама просто перепутали волейбольный мяч с баскетбольным или оговорились).

Фото: стопкадр ТСН Мама мальчика Ольга Свердликова

По её словам, телефона у сына в тот день не было, и он, не имея возможности сразу сообщить родителям о произошедшем, продолжил сидеть на уроках.

Комментируя драку, мама Ромы заявляет, что первый удар её мужу нанёс учитель физкультуры, и обвиняет педагога во лжи насчёт его «текущего состояния».

LB.ua написал Ольге, попросив сканы заключения врачей, но она не вышла на связь.

Что было потом?

На следующий день отец сам пришёл в отделении полиции с адвокатом. Правоохранительные органы завели уголовное дело по ч.1 ст. 121 УК Украины (за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). По этой статье отцу грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под ночным домашним арестом.

"Я предлагал ему извиниться перед учителем, перед администрацией школы, вызвать ТВ и сделать официальное заявление о том, что он не прав, после чего поговорить с педагогом о том, чтобы тот забрал заявление. Но реакции никакой не последовало», - говорит Берендеев.

Фото: facebook/Сергій Берендєєв Сергей Берендеев

По словам Татьяны Литвиновой, классного руководитель 4-А класса, где учится мальчик, в разговоре с ней отец подтвердил, что пришел в школу именно для того, чтоб побить учителя, сделал это спланировано и намеренно, а не под влиянием нахлынувших эмоций.

Ученица 9-го класса, с которой нам удалось пообщаться, говорит, что Игорь Матвиенко, учитель физкультуры, никогда не был агрессивным: «Он вёл у меня физкультуру два года и, в принципе, да, он может крикнуть на уроке, но чтобы руку подымать - такого не было».

Фото: стопкадр ТСН Избитый учитель

Сотрудница учебного заведения, пожелавшая остаться анонимной, также подтверждала, что пострадавший очень любит детей, и с его уроков они всегда выходили довольными.

Известный врач-иммунолог Федор Лапий написал у себя на странице в фейсбуке, что его дети учились у Игоря Матвиенко, и хорошо о нём отзываются. “Думаю, что если бы были систематические нарушения со стороны учителя, то были бы жалобы от родителей. А так родители в обсуждении преимущественно защищают учителя”.

Педагоги готовятся к следующему митингу, где они будут продолжать настаивать на внесении правок в законодательство и требовать защиты работников образовательных учреждений. Митинг запланирован на 4 февраля. Об этом сообщил Берендеев на своей странице в фейсбук.

Фото: стопкадр ТСН Учитель находится под наблюдением врачей в больнице

Чего конкретно добиваются учителя?

«Это не был митинг, это был флешмоб. Тут главной целью было показать проблему обществу, потому что СМИ начали преподносить это как единичный случай, но, к сожалению, таких случаев целая серия», - говорит Сергей Берендеев.

В качестве примера он приводит LB.ua случай в киевской школе №240, где мама одного из учеников пыталась столкнуть завуча с лестницы.

Напомним, что 18 декабря 2018 года Верховная Рада Украины внесла в законодательство изменения по противодействию буллингу, которые предусматривают административную ответственность за проявление физического и морального насилия по отношению к участникам образовательного процесса. Изменения касаеются ситуаций, когда ребёнок или группа детей обижают другого ребёнка или учителя, или же учитель обижает ребенка. Но нет ни слова о том, что делать, если буллингом учителя занимаются родители, – именно это требуют изменить педагоги.

«Ребенок нарушает дисциплину на уроке. Какой должен быть конкретный алгоритм действий учителя? Это нигде не прописано. Мы не можем выгнать ребёнка с урока. Вот учитель крикнул – видим последствия. Что дальше? Звоним родителям, нам говорят: «Мы на работе, вы всё придумываете, у меня классный ребёнок». Исключить ребёнка из школы? Нет такой процедуры, у нас нет на это прав», - говорит Сергей Берендеев. И добавляет, что если бы в защиту учителя созывалась специальная комиссия, то родители приходили бы решать проблемы путём диалога, а не с засученными рукавами.

«Это нужно сделать конкретно: чтобы в законе были прописаны права родителей, права детей, их действия, и права учителей, соответственно. Потому что все эти стороны заинтересованы в обеспечении безопасности в учебном заведении”, говорит Берендеев.

Также учителя хотят, чтобы правительство на уровне закона закрепило административную ответственность за распространение неправдивых слухов о педагогах для защиты их репутации.

«Все такие хорошие, защищают права детей, защищают родителей. А учителю что? А учителей сделали прислугой и платят нам какие-то несчастные 6 тысяч гривен. В Германии учитель проработал пять лет и у него год оплачиваемого отпуска, так хоть видно человеческое отношение к педагогу. А тут - приходят средь белого дня и при детях бьют по лицу, серьезно? Это какое-то доисторическое общество, где всё решалось дракой. В цивилизованном мире так не может быть. Это унижение», - комментирует ситуацию учитель физики из школы №329 «Логос» Дарницкого района.

И добавляет: «Учитель на свою зарплату не осилит сам юриста. Было бы неплохо, чтобы был районный юрист, который бы защищал права учителей».

Фото: стопкадр

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В связи с последними событиями Киевская городская администрация уже начала рассматривать проект «Школа – территория безопасности», который предусматривает, что в каждом учебном заведении должны стоять камеры наблюдения.

В свою очередь, министр образования и науки Лилия Гриневич выступила с заявлением о том, что Министерство осуждает поведение отца школьника и считает проявление такого акта агрессии недопустимым. Она также обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять расследование этого дела под личный контроль.

В среде учителей продолжается бурное обсуждение случившегося. Инициативу коллектива лицея поддерживает многие учителя столицы. Самое лучшее представление об их мыслях и чувствах по поводу случившегося даёт стихотворение учительницы Ольги Закревской. Его стоит процитировать:

“Здається, все кричить в державі проти вчителів:

Віктимна поведінка та приниження дітини,

Корупція, постійні хабарі,

Гірші за нас хіба що лікарі.

Все це ви скажете по телевізору, на кухні,

А потім відправляєте дітей до нас.

Крізь призму негативу вашого на вчителя

Дитина дивиться, ввійшовши в клас.

А потім від поганої оцінки й зауваження

Дитині вашій так болить,

Вона, схопивши ножиці, на вчителя,

Не думаючи, навіть, налетить.

Та що вже тут казати про дитину,

Як батько, не задумавшись на мить,

В пакеті принесе ножівку, щоб клятих вчителів тих “парєшить”. (...)