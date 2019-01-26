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Трое туристов из Киева попали под лавину в Карпатах, один из них погиб

Туристам пришлось переночевать со своим погибшим другом в палатке.

Трое туристов из Киева попали под лавину в Карпатах, один из них погиб
Фото: EPA/UPG

В Раховском районе Закарпатской области накануне вечером трое 28-летних туристов из Киева попали под снежную лавину у горы Стиг, один из них погиб. Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своей странице в Facebook.

"Перед восхождением на гору ребята связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут. Им ответили дословно так: "Не ходите, потому что похороны очень дорого обходятся". Но, несмотря на предупреждение, все трое решили пойти в горы. Уже во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая накрыла их полностью", - отметил он.

По словам Москаля, один из туристов сумел самостоятельно выбраться из-под снега и помог одному из своих товарищей, после чего оба откопали третьего.

"К сожалению, молодой человек задохнулся под снегом и погиб", - подчеркнул глава ОГА.

Москаль отметил, что туристам пришлось переночевать со своим погибшим другом в палатке, и только утром они смогли связаться с аварийно-спасательным отрядом.

"Оставив тело погибшего на месте, оба отправились к базе отдыха и на полпути встретились со спасателями ГосЧС. Сейчас жизнь киевлян в безопасности, вместе с группой спасателей они вернулись на место схода лавины, чтобы отыскать тело товарища", - добавил он.

Глава Закарпатской ОГА выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также призвал туристов быть в горах максимально осторожными и слушаться рекомендаций спасателей.

Ранее спасатели сообщили о значительной лавинной опасности по состоянию на 26 января в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. В закарпатском регионе есть угроза схода снега на дороги.

Напомним, ранее снежная лавина перекрыла дорогу возле "Центра Европы" в Закарпатской области.

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