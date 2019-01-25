На Донбассе при обстреле автомобиля погиб украинский военный, еще четверо ранены

В пятницу, 25 января, в результате обстрела боевиками автомобиля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб один военный, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"По оперативной информации штаба ООС, сегодня утром в районе населенного пункта Катериновка, что на Луганском направлении, российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК (противотанкового ракетного комплекса) автомобиль украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо ранены", - сообщил он.

В ответ украинские военные нанесли удар по позициям боевиков.

По словам Гуцуляка, противник понес "существенные" потери.

Напомним, что 16 января пятеро украинских военных получили ранения и еще пятеро - акубаротрамы во время обстрела в районе населенного пункта Троицкое. Тогда из ПТРК боевики подбили грузовой автомобиль, в котором ехали солдаты.