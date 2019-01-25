Сотрудники Службы безопасности Украины 25 января задержали в Харькове боевика "ЛДНР", который приехал домой "отдохнуть". При нем нашли гранаты и взрывчатку.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Житель Харькова и уроженец одной из республик Кавказа в 2014 году по собственной инициативе начал сотрудничество с боевиками в Луганской и Донецкой областях. Он находился в составе незаконных вооруженных формирований "ДШБ ДНР", "Казачий союз "Войска Донского ДНР", специализируясь на диверсионно-разведывательной деятельности. В составе батальона боевиков "ЛНР" "Заря" принимал активное участие в боевых действиях против Украины возле Дебальцево.

"Вернувшись на Харьковщину для "отдыха", боевик продолжал поддерживать контакты с представителями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также вербовал местных жителей для участия в незаконных вооруженных формированиях", - сообщили в СБУ.

По информации СБУ, в ближайшее время злоумышленник планировал вновь выехать на оккупированную территорию и присоединиться к боевикам "ЛНР".

Правоохранители провели обыск частного домовладения в Харькове, где жил злоумышленник. Во время обыска нашли семь боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42 с запалами, а также две тротиловые шашки общим весом 400 граммов.

Боевик задержан.