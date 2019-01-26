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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в восьми областях, в том числе в Киеве

Ожидается прирост снежного покрова до 15 сантиметров.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в восьми областях, в том числе в Киеве
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в восьми областях
Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Украине завтра, 27 января, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Согласно информации синоптиков, 27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасский и днем в Полтавской, Сумской, Харьковской области ожидается значительный снег", - отмечено в сообщении.

Прирост снежного покрова возможен от 8 до 15 сантиметров. Также на дорогах ожидается гололедица. Уровень опасности - желтый, сообщили в ГосЧС.

В КГГА попросили киевлян не пользоваться авто из-за снегопадов. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу днем ожидаются небольшие осадки, однако ночью и утром 27 января снег усилится: прирост снежного покрова составит 8-10 см.

Напомним, за сутки, 23 января, из-за непогоды в Украине произошло более 850 ДТП.

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