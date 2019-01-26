На Донбассе боевики восемь раз открывали огонь за сутки

За прошедшие сутки, 25 января, российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них - один раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщили в штабе ООС.

По информации военных, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись в районе поселка Екатериновка, Широкино, Опытное, Невельское, вблизи города Марьинка.

Боевики стреляли из ПТРК, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

“В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Станица Луганская, из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Желтое”, - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск погиб капеллан ВСУ, четверо военных получили ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 25 января, уничтожены четверо российских оккупантов и пятеро получили ранения. В ходе контрснайперской борьбы украинский снайпер прекратил деятельность российского наемника. Также уничтожено БМП-1 российско-оккупационных войск.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.