Нарастающая тревога

Хорошо спевшийся хор коленопреклоненных российских интеллигентов и профессиональных патриотов громко поёт осанну Владимиру Владимировичу. Основная мысль этого песнопения: альтернативы Путину нет! Что ж, это их, россиян, право. И их слепая вера. Или – притворство…

Фото: EPA/UPG

Здесь, в Украине всё несколько иначе. Мы действительно другие. Именно поэтому мы и сегодня, в январе 2019 года не знаем, кто станет нашим президентом в марте. Несмотря на интенсивную работу некоего влиятельного ведомства, призванного не только собирать социальные и политические настроения, но и распространять «мнение общественности».

Этим мы и отличаемся от россиян: альтернатива Петру Алексеевичу существует. Иногда странная, иногда смешная, иногда опасная, но она – существует! И никакие специальные, скажем так, информационные ведомства не смогут изменить предвыборные настроения граждан.

Сможет ли победить на выборах Петр Алексеевич? Сомнительно. Уж очень яркие негативные эмоции сумел он вызвать по отношению к себе среди своих сограждан. Боюсь, что чудо не произойдет… Ну, а если тому быть, вряд ли Петр Алексеевич останется прежним. Да и вокруг него многое изменится. Уже сейчас знающие ситуацию люди утверждают, что с прежде крепкого и устойчивого корабля потихоньку спрыгивает экипаж.

Живу в нарастающей тревоге. В тревоге за будущее моей страны, за три десятилетия выстроившей порочное, неумное, залгавшееся государство, не желающее создавать в стране цивилизованные нормы поведения и лишь имитирующее заботу о своих гражданах. Существуют два способа избавиться от такой социально детерминированной тревоги. Оба – вполне осуществимы. Первый – уйти во внутреннюю эмиграцию, как поступали в советские времена тысячи здравомыслящих людей, не склонных биться головой о каменную стену. Второй – уехать. Да, вроде бы существует и третий способ – медикаментозный, но социально детерминированная тревога не есть болезнь, медикаменты здесь не помогут.

Увы, ни первый, ни второй способ – не для меня. Иначе прожил я свою не весьма веселую жизнь. И хотя к профессиональным патриотам себя не отношу, боль за происходящее в моей стране испытываю. Кстати, по этой причине не могу долго смотреть телевизионные шоу с крикливыми и неискренними политиками и их экспертами. Переключаю телевизор на программы с животными и ловлей речных монстров. Не хочу смотреть, как вынужденно приспосабливаются ко всей этой говорливой и словообильной публике умные и трезвые журналисты, многих из них знаю лично.

Когда-то я мечтал жить в тихой, цивилизованной стране с именем Украина. Уже понимаю: не доживу. Когда-то, в стремительно удаляющиеся 70-ые годы прошлого века в политическом лагере на Урале я записал странное, тоскливое стихотворение, которое тогда же мой лагерный друг, профессиональный музыкант Мыкола Горбаль соединил с мелодией. Тогда же мы передали и текст, и ноты на волю вместе с другими, более важными и серьезными документами. Там , в моем тексте были такие слова, первые две строки стихотворения: «Ах, как хочется тихой пристани за спокойствием переправы…»

Оказывается, я не изменился. По-прежнему говорю вслух нелицеприятное. А на самом деле хочу тихой пристани. Но нет её в моей стране. По-прежнему нет.