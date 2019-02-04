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Боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе в понедельник

Ни один военнослужащий ВСУ не пострадал.

Боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе в понедельник
Фото: Макс Левин

С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Хутор Вильный; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Новолуганское. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов вблизи поселка Опытное", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, в воскресенье, 3 февраля, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Пострадавших среди военнослужащих ВСУ не было.

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